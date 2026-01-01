مصر تواصل كسر الحصار الإنساني وتدعم الأشقاء في غزة بالقافلة رقم 107

عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجلا يفيد بـ تحرك شاحنات القافلة رقم 107 تمهيدا لدخولها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وجاء خلال الفيديو أن مصر تواصل كسر الحصار الإنساني ودعم الأشقاء في أصعب الظروف.

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنعِ عشرات المنظمات الإنسانية غير الحكومية من العمل في قطاع غزّة، والتي تُعَدّ شريانًا حيويًّا لبقاء سكان القطاع.



وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "بهذا العمل الذي يمثّل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويُضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المنكوب.



ودعا العيسى المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لفرض احترام القانون الدولي الإنساني ورفع جميع القيود التعسفية المفروضة على العمل الإنساني، والسماح الفوري بالوصول الشامل والكافي للمساعدات إلى سكان غزة، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإغاثية في القطاع.



