وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
توك شو

مصر تواصل كسر الحصار الإنساني وتدعم الأشقاء في غزة بالقافلة رقم 107

البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجلا يفيد بـ تحرك شاحنات القافلة رقم 107 تمهيدا لدخولها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وجاء خلال الفيديو أن مصر تواصل كسر الحصار الإنساني ودعم الأشقاء في أصعب الظروف. 

 أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنعِ عشرات المنظمات الإنسانية غير الحكومية من العمل في قطاع غزّة، والتي تُعَدّ شريانًا حيويًّا لبقاء سكان القطاع.


وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "بهذا العمل الذي يمثّل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويُضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المنكوب.


ودعا العيسى المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لفرض احترام القانون الدولي الإنساني ورفع جميع القيود التعسفية المفروضة على العمل الإنساني، والسماح الفوري بالوصول الشامل والكافي للمساعدات إلى سكان غزة، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإغاثية في القطاع.
 
 

غزة إكسترا نيوز معبر كرم أبو سالم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

قافلة المساعدات

قافلة المساعدات الـ 107 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

بالصور

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

