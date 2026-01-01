قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم

دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد
محمد صبري عبد الرحيم

 دعاء لأهل غزة بالنصر يعد أقل واجب على كل مسلم تجاههم وأبسط حق من حقوقهم في رقابنا جميعًا، لذا فمن منطلق المسؤولية والإنسانية والرحمة وكل المفاهيم الإسلامية يبحث المسلمون في شتى بقاع الأرض عن أفضل دعاء لأهل غزة بالنصر، في إطار تلك المحنة التي يتعرض لها شعبها، وحيث إنه لا يصارع البلاء ويغلبه إلا الدعاء، من هنا تأتي أهمية دعاء لأهل غزة بالنصر، فربما يكون النصر حليفهم به، ويعوضهم كل خير، بل إن دعاء لأهل غزة بالنصر هو خير اتباع لهدي نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم ، والذي أوصانا بالوقوف مع إخواننا المسلمين ومؤازرتهم وقت الشدة.

دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد

اللهم مع بداية عامٍ جديد، نسألك لأهالينا في غزة فرجًا قريبًا، ونصرًا عزيزًا، وسلامًا يملأ قلوبهم وأرضهم.

 اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، واكتب لهم الأمان بعد الخوف، والطمأنينة بعد الشدة، واربط على قلوبهم، واجبر خواطرهم، وكن لهم عونًا ونصيرًا.

 اللهم اجعل هذا العام 2026 عامًا للرحمة والعدل، وارفع أهالينا في غزة عن  البلاء.

دعاء لأهل فلسطين والقدس في العام الجديد

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم انصر شعب فلسطين.

اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة ، أن تجعل كيد من كادنا في نحره ، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب شبكة الخداع اجعله يا سيدي مسوقا إليها ومصيدا فيها وأسيرا لديها.

دعاء لأهل غزة في السنة الجديدة

اللهم انصر أهل غزة وثبت أقدامهم.

اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام.

اللهُم كُن لأهل غزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا.

اللهم اجعل لأهل غزة النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلًا، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

وورد من دعاء لأهل فلسطين وغزة ما يلي:

  • اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.
  • اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.
  • اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.
  • اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
  • اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.
  • يارب كن مع أهلنا فى غزة، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها، وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين.
  • اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.
  • اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.
  • يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.
  • اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.
  • نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

دعاء النصر والعزة لأهل غزة


"‫اللهم إنا نسألك بالاسم الذي خلقت به السماوات والأرض وقلت وقولك الحق آتوني طوعا أو كرها فآتيناك طائعين..‬‫اللهم إنا نسألك بنورك الذي أشرقت به على خلقك..‬‫ ونسألك بالسر الذي وضعته في الماء وقلت وقولك الحق (وجعلنا من الماء كل شيء حي) أن تنصر إخواننا في فلسطين.. اللهم إنَّا نُحبُك طوعًا لا قهرًا.. ‫اللهم يسّر لنا سبلَ التقربِ لك وأعنّا على عبادتك.. ‫ولا تجعلنا من الممكور بهم ..‬‫اللهم ثبتنا على حبك وحب نبيك محمد وحب عبادك وخلقك ..‬‫اللهم أفرغ علينا صبرًا".


"اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصر أهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعاً يا قريباً يا مجيباً يا سريعاً..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش..‬ ‫يا عظيم القهر..‬ ‫يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ‫ولا يعظم عليه هلاك المتمردين.. ‫اللهم بحق كتابك الكريم، وقرآنك العظيم اكف (أهل غزة) هَمّ العداء..‬ ولقّ أعداءهم الرَّدى.. ‬‫واجعلهم لكل حبيبٍ فدا.. ‫وسلّط على الصهاينة عاجل النقمة في اليوم والغدا.. ‫اللهم بدد شملهم ‬اللهم فرق جمعهم ‬اللهم قلّل عددهم.‬. اللهم أخرجهم عن دائرة الحِلم واسلبهم مَدد الإمهال ‬وغُل أيديهم إلى أعناقهم.‬. اللهم اقهر قلوبهم ولا تبلغهم الآمال.


 

