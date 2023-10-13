عشرات الآلاف في الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويحتجون على غارات الاحتلال الجوية

تظاهر عشرات الآلاف من المسلمين، اليوم الجمعة، في أنحاء الشرق الأوسط دعما للفلسطينيين وضد قصف الإحتلال الإسرائيلي المكثف على غزة، مما يسلط الضوء على خطر نشوب صراع إقليمي أوسع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لغزو بري محتمل.

وفقا لوكالة الأسوشيتد برس، من شوارع وسط مدينة عمان في الأردن، إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي مزقتها الحرب، تدفقت حشود من المصلين المسلمين إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة، غاضبين من الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة على غزة والتي بدأت بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية حملة غير مسبوقة. هجوم مفاجئ على إسرائيل يوم السبت الماضي.

في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، سمحت الشرطة الإسرائيلية فقط لبعض كبار السن من الرجال والنساء والأطفال بدخول المجمع المترامي الأطراف على قمة التل للصلاة، في محاولة للحد من احتمالات وقوع أعمال عنف. وقال الوقف الإسلامي الذي يدير المسجد إن 5000 مصل فقط وصلوا إلى الموقع. وفي يوم الجمعة النموذجي، يؤدي حوالي 50 ألفاً الصلاة.

شاهد مراسل وكالة أسوشيتد برس الشرطة تسمح فقط لفتاة مراهقة فلسطينية ووالدتها بالدخول إلى الحرم من بين 20 من المصلين الذين حاولوا الدخول، وبعضهم فوق سن الخمسين. وتجمع الشباب الفلسطينيون الذين مُنعوا من الدخول عند الدرجات القريبة. باب الأسباط، وأعينهم مكتئبة، حتى هاجمتهم الشرطة عليهم وقامت بإخراجهم خارج أسوار البلدة القديمة تماما.

قام مئات من المصلين الفلسطينيين الشباب الذين تم إبعادهم عن البلدة القديمة بإلقاء سجادات صلاة صغيرة في الشارع في حي وادي الجوز بالقدس الشرقية وصلوا في العراء. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه عندما بدأ بعض الرجال بالصلاة، هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد بالهراوات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل.

بعد صلاة الجمعة، هتف المتظاهرون المصريون خارج الجامع الأزهر التاريخي في وسط مدينة القاهرة، المؤسسة الدينية الأولى في العالم الإسلامي السني، وهتفوا بأن إسرائيل تظل عدوهم "جيلا بعد جيل". ورددوا الشعار الوطني التقليدي "بالروح بالدم نفديك يا الأقصى".

في بيروت، لوح الآلاف من أنصار جماعة حزب الله اللبنانية بالأعلام اللبنانية والفلسطينية وأعلام حزب الله، ورددوا شعارات داعمة لغزة ومناهضة لإسرائيل. وشنت الجماعة المدعومة من إيران في لبنان المجاور هجمات متفرقة منذ هجوم حماس، لكنها ظلت إلى حد كبير على هامش الحرب.

في بغداد، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير – مركز الاحتجاج في العاصمة العراقية – للمشاركة في المسيرات التي دعا إليها رجل الدين الشيعي المؤثر والزعيم السياسي مقتدى الصدر.

قال الصدر في بيان على الإنترنت: فلترعب هذه التظاهرة الشر الأكبر أمريكا التي تدعم الإرهاب الصهيوني ضد أحبابنا في فلسطين.

في جميع أنحاء إيران، الداعمة لحماس والعدو الإقليمي اللدود لإسرائيل، تدفق المتظاهرون أيضًا إلى الشوارع بعد الصلاة. وفي طهران، أحرقوا الأعلام الإسرائيلية والأمريكية، وهم يهتفون: "الموت لإسرائيل"، و"الموت لأمريكا"، و"إسرائيل ستزول"، و"فلسطين ستنتصر".

في العاصمة السورية دمشق، احتشد المتظاهرون أيضًا – بما في ذلك فلسطينيون من مخيم اليرموك للاجئين الذي تشكل بعد حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل.

وقال أحمد سعيد، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاماً يعيش في سوريا: "أقول للناس ألا يغادروا منازلهم وإلا سيكونون مثل أجدادنا الذين غادروا فلسطين وجاءوا إلى سوريا ولم يعودوا أبداً".

وفي صنعاء اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون احتشد المتظاهرون في الشوارع وهم يلوحون بالأعلام اليمنية والفلسطينية. كان شعار المتمردين منذ فترة طويلة: “الله أكبر؛ الموت لأمريكا؛ الموت لإسرائيل؛ لعنة اليهود. النصر للإسلام."

في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، داس بعض المصلين على العلمين الأميركي والإسرائيلي.

قال أحد المتظاهرين أن وسائل الإعلام الدولية والمحاكم الدولية تغض الطرف عن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون. إنهم لا يلاحظون إلا الإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم. "يسمونه الإرهاب".