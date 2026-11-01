قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأقدر على قيادة المرحلة.. وأتمنى مشاركة الجفالي أمام دجلة
الجهود متواصلة.. العثور على جثمان محمد سعيد ضحية سيول نويبع بمنطقة الزلقة|صور
جـ ـريمة القصاصين.. التفاصيل إنهاء حياة لاعب البنك الأهلي السابق في الإسماعيلية
الحناجر لا تبني دول.. نشأت الديهي يطالب بمضاعفة العمل ويحذر من الاكتفاء بانتقاد السلبيات
أزمة التمويل تضرب قنوات الإخوان.. خفض رواتب 60% وتوقعات بالإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: توجيهات الرئيس السيسي بإعلان جدول زمني لتوصيات منتدى مصر يتيح للمواطنين متابعة التنفيذ

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود زيدان

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى، عقب اختتام «منتدى مصر»، بعدد من الأمور المتعلقة بالمنتدى، في مقدمتها التوجيه بنشر التوصيات الصادرة عنه، مصحوبة بجدول زمني محدد ومؤشرات واضحة لقياس الأداء (KPIs)، بما يتيح للمواطنين ومؤسسات الدولة متابعة ما تحقق من هذه التوصيات.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه النقطة بالغة الأهمية، إذ يتعين على المواطنين والبرلمان والصحافة متابعة الجدول الزمني، والتأكد من التزام الحكومة به، إلى جانب إتاحة مؤشرات قياس الأداء أمام الجميع، على غرار ما يحدث في القطاع الخاص، حيث توجد مؤشرات واضحة والتزامات محددة تتم متابعتها، بدلاً من الانتظار حتى عام 2030 لتقييم ما وعدت به الحكومة، ومعرفة موعد تنفيذ هذه الوعود.

وأوضحت أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات، بعضها عاجل وبعضها الآخر يمتد تنفيذه حتى عام 2030، مؤكدة أن جميع التوصيات ليست مرتبطة بهذا الموعد، وهو ما يجعل الجدول الزمني الذي طالب به الرئيس وألزم الحكومة بإعلانه أمراً ضرورياً، حتى يعرف المواطنون ما الذي سيتحقق في الوقت الحالي، وما الذي ينتظرونه خلال الفترة المقبلة، وما الذي سيُنفذ على مراحل زمنية متدرجة.

وشددت على أن انتظار المواطنين حتى عام 2030 لتنفيذ جميع التوصيات ليس أمراً مشجعاً، وقد يثير استياءهم، متسائلة عن جدوى انتظار أربع سنوات كاملة حتى تتحقق بعض المطالب، في حين تتضمن التوصيات أموراً عاجلة وأخرى يمكن تنفيذها تدريجياً، مشيرة إلى أن الرئيس يطالب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح يطلع عليه المواطنون ويتابعونه، ويراقب البرلمان أداء الحكومة على أساسه، كما تتناوله الصحافة وتتابع مدى الالتزام بتنفيذه.

وأشارت إلى أن من بين الأمور العاجلة زيادة باقة الإنترنت، التي من المفترض أن يبدأ تطبيقها اليوم، موضحة أن باقة الإنترنت ارتفعت من 50 إلى 100 جيجابايت، ومن الضروري التحقق مما إذا كانت هذه الزيادة حقيقية أم تتضمن أموراً تقنية قد يكتشفها المستخدمون لاحقاً.

وأضافت أن التوصيات العاجلة تشمل ما يتعلق بالعدادات الكودية، والتقسيطات والخصومات المقرر تطبيقها عليها، معربة عن أملها في صدور قانون التصالح، لأن وجود العدادات الكودية يرتبط بعدم وجود قانون تصالح نهائي.

واكدت أن المطلوب هو إعلان جدول زمني تلتزم به الحكومة، أياً كان اسمها أو تشكيلها، حتى يتمكن المواطنون من متابعة ما وعدت به، ومحاسبتها على ما تنفذه من توصيات المنتدى.

الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي النهار أخبار وتقارير منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

الذهب

هل الذهب عليه زكاة أم لا؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم والقدر الواجب إخراجه

الصلاة

ماذا تفعل إذا شككت في عدد ركعات الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

تربية الأبناء

أمين الفتوى يوضح بشارة نبوية لكل أم ترعى أبناءها بعد وفاة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد