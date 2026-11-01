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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العالمي للفتوى: مواجهة أفكار مشايخ التيك توك لا تكون بالمعارك.. وإنما بالإقناع والعلم والمنهجية

الازهر
الازهر

قال طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى، إن الإيمان ليس معركة يخوضها الإنسان، وإنما يحتاج إلى الإقناع وتقديم صورة هادئة تقوم على الحوار والفهم، بعيدًا عن الصدام.

وأضاف أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد دسوقي رشدي، أن المحتوى الديني الذي تقدمه بعض منصات مشايخ التيك توك والأكاديميات التي تنظم دورات لتعليم الدين، يجب التعامل معه بالفكر والعلم، وليس من خلال المواجهات العشوائية.

وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الدينية لمواجهة هذه الظواهر بصورة علمية ومنهجية، والتعامل مع القضايا المرتبطة بالتطرف والإلحاد من خلال خطاب مدروس يستند إلى الحجة والمعرفة.

وأوضح أن مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنتشر عبر منصات السوشيال ميديا يجب أن تكون من خلال تفكيكها ومناقشتها علميًا، محذرًا من أن الانشغال بملاحقة أصحاب هذه المنصات ومنحهم مساحة إضافية من الجدل قد يسهم في زيادة انتشارهم وتوسيع دائرة تأثيرهم.

العالمي للفتوى الازهر الافتاء

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