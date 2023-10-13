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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصالات أمريكية إيرانية بشأن الوضع في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، أن الولايات المتحدة وإيران تباحثا بشأن المناوشات بين جنوب لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت قناة "الجديد" اللبنانية، عن اتصالات أمريكية - إيرانية بواسطة ​سلطنة عمان​، لإبقاء جبهة الجنوب اللبناني خارج النزاع".

وشهدت الأيام القليلة الماضية اشتباكات متقطعة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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