​100 جيجا بدلاً من 50 بنفس السعر.. كيف تنعكس قرارات الحكومة على ميزانية الأسرة المصرية؟

بدأ اعتباراً من اليوم الأحد 1 نوفمبر ، التطبيق الرسمي لقرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية لتصبح 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت، وذلك بنفس سعر الاشتراك الشهري ودون أي زيادات مالية، تنفيذاً لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كان الجهاز قد أصدر في 27 أكتوبر الماضي تعليماته التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت في مصر، بضرورة مضاعفة سعة باقة الـ150 جنيهًا لتصل إلى 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول الرقمي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التعليمية والصحية والحكومية الإلكترونية، تماشياً مع توصيات «منتدى مصر 2026».



​تفاصيل وتكلفة أرخص باقة نت في مصر

​يبلغ سعر الاشتراك الأساسي للباقة 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، ليصبح الإجمالي 171 جنيهًا شاملاً الضريبة. وبموجب هذا القرار، يحصل المشترك على زيادة بنسبة 100% في سعة التحميل دون تغيير في التكلفة الشهرية.



​كيف تتأكد من حصولك على الـ50 جيجا الإضافية مجاناً؟

​يمكن لعملاء الإنترنت الثابت التحقق من تفعيل السعة الجديدة (100 جيجابايت) بسهولة من خلال الخطوات التالية:

​فتح التطبيق الرسمي لشركة الإنترنت المشترك بها (مثل تطبيق My WE).

​تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

​الانتقال إلى قسم «تفاصيل الباقة» أو «متابعة الاستهلاك».

​التأكد من ظهور إجمالي السعة الجديدة بـ 100 جيجابايت.

ويمكن متابعة تفاصيل الاشتراك بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمقدم الخدمة.

أسعار باقات we للإنترنت المنزلي2026

100 جيجابايت بدلًا من 50، وفق التعديل المعلن | 150 جنيهًا

150 جيجابايت | 260 جنيهًا

200 جيجابايت | 330 جنيهًا

250 جيجابايت | 395 جنيهًا

300 جيجابايت | 460 جنيهًا

-400 جيجابايت | 580 جنيهًا

500 جيجابايت | 660 جنيهًا

750 جيجابايت | 925 جنيهًا

1500 جيجابايت | 1650 جنيهًا

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من وي.