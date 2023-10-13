رقم صادم | الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة كبيرة لبراعم الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السابع ضد قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 583 طفلا بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي.

وأوضحة الصحية الفلسطينية أن عدد الشهداء ارتفع إلى 1799 وارتفعت أعداد الإصابات إلى 6388 بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أوردته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

وقال هاني حمادة مدير إدارة العمليات في وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس 12 أكتوبر 2023 إن عدد غرف العمليات في مستشفى قطاع غزة 12 غرفة.

وأضاف مدير إدارة العمليات في وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى تتعرض لضغط هائل من الأعداد الكبيرة التي وجميعها في حالة خطيرة جدا وتحتاج إلى تدخل سريع.

وأكد أن المستشفى تتعرض لضغط وانهيار في المنظومة الصحية، بسبب امتلاء جميع غرف العمليات والطوارئ لذا نحتاج لممر آمن لإخلاء هذه الحالات وإرسالها للعلاج في دول الجوار.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.