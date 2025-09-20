دعاء لأهل غزة.. ردده الآن وانصر إخوانك المستضعفين

مازال كرب ومعاناة أهل غزة يشتد يوما بعد يوم فى ظل استمرار القصف العنيف فضلا عن الحصار الخانق وسياسة التجويع التى ينتهجها الاحتلال الصهيونى ضد أشقائنا فى القطاع، حيث إن الوضع الآن تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية، و أصبح يجمع بين العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا، وذلك يوجب علينا شد أذرهم والوقوف بجانبهم والتوجه إلى الله بالدعاء لهم ليكشف الله عنهم هذا الكرب، ونصرهم على أعدائهم، وسوف نذكر فى الطور القادمة عددا من الأدعية راجين من الله أن يفرجها عليهم.

دعاء لأهل غزة

اللهم يا عماد من لا عماد له، ويا ركن من لا ركن له، ويا مجير الضعفاء، ويا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين ..

نسألك يا الله يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تغيث أهلنا في غزة، وأن تكشف عنهم الكرب، وتعجّل لهم بالفرج ..

اللهم أيّدهم بتأييدك ومُدّهم بمددك، وظلّلهم بعفوك وعنايتك، وأنزل عليهم من ملائكتك ورحمتك ما يُثبّت قلوبهم ويسكّن روعهم ..

اللهم تقبل شهداءهم في عليّين، وأن تشفي مرضاهم، وتجبر كسرهم، وترحم الأمهات الثكالى والزوجات الأرامل والشيوخ الرُكّع والأطفال اليتامى فمن لهم سواك يا الله، ومن ناصرهم غيرك، ومن رحيمهم إلا أنت ..

اللهم عليك بالظالمين المعتدين، شتّت شملهم وفرّق جمعهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم.

اللهم صلِ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه

اللهم إنا نستغيث بك، أن تنصر أهل غزة، نسألك اللهم أن تكشف عنهم البلاء وأن تمدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِم الصها..،..ينة وانْصُرْنَا عليهم"..

دعاء لأهل غزة قصير

ورد في دعاء لأهل غزة بالنصر ، أنه يمكن للمسلم الدعاء لأهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى بما يفتح الله -تعالى- عليه من صيغ الأدعية التي تناسب الحال، ومن دعاء لأهل غزة بالنصر التي بها يرفع الله تعالى عنهم البلاء:

اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض .

اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة .

اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم.

اللهم نسألك لأهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهُم كُن لأهل غزة عوناً ونصيراً يا رب العالمين.

دعاء لأهل غزة بالنصر

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.

اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.

اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل غزة وكُل فلسطين.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريماً آمنًا.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك.