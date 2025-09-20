دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. ردده الآن للتوفيق والنجاح

دعاء بداية العام الدراسي .. مع حلول العام الدراسي الجديد، وفي اليوم الأول ، يرفع الآباء والأمهات أيديهم بالدعاء لأبنائهم مع انطلاقة عام دراسي جديد، راجين من الله التوفيق والسداد، خاصة وأن دعوة الوالد لولده من الدعوات المستجابة ، كما أخبر النبي ﷺ بقوله: “ثلاث دعوات لا تُرد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر”، رواه ابن ماجه والترمذي.

ومن هذا المنطلق، نقدم لكم مجموعة من الأدعية المناسبة لبداية العام الدراسي، نسأل الله أن يجعلها سنةً حافلة بالعلم والتوفيق والنجاح.

دعاء بداية العام الدراسي للأبناء

اللهم إني أستودعك أبنائي الحاضرين والغائبين في أول يوم دراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسر لهم الخير في دراستهم.

اللهم مع بداية العام الدراسي احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم حبب إليهم الدراسة والعلم والقراءة يا رب العالمين.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكللهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرا يؤذيني.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهر قلوبهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نعمة يا رب العالمين.

اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، واصرف عنهم يا مولانا كل شر، وخيانة الصديق، ومتعهم بالصحة والعافية والخلق الحسن.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واغدق عليهم بكرمك بالتفوق والفهم، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء وتعب.

دعاء بداية الدراسة

«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصنهم من العين والحسددعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصنهم من العين والحسد

ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟

دعاء بداية الدراسة

«اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك ، سبحانك وبحمدك».

«اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء، اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد - صلى الله عليه وسلم-».

«اللهم ارزقهم حبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك، اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرب إليك فقربته، وسألك فأجبته».



