ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟

لعل ما يطرح السؤال عن ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة ؟، وتزيد أهميته في هذا الوقت من العام ، هو أنه يعد من أهم الأدعية التي يعتبرها الآباء والأمهات من كنوز الدعاء في بداية عام دراسي جديد، وذلك لأن الأبناء أغلى ما يمتلك الإنسان على هذه الأرض، ومن أجل نعمه – سبحانه- على العبد، وأقر الله تعالى بذلك، حيث قال في كتابه الحكيم «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» الآية 46 من سورة الكهف، وحيث إن الدراسة هي وسيلتهم للوصول بأبنائهم إلى بر الأمان، فهذا ما يطرح السؤال عن ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة ؟ ، فاليوم يشهد بداية العام الدراسي الجديد ، والدعاء هو خير وسيلة لصلاح الأبناء وحفظهم من أي مكروه.

ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة

ورد أن الدعاء هو خير ما نستقبل به الأقدار، فبالدعاء قد تتغير الحياة إلى أفضل ما يكون ، وتتحسن الحال، لذا فإنه مع بداية عام دراسي جديد يزيد السؤال عن ما هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد ؟، ومنه:

اللهم بقدرتك الواسعة، أسألك مع بداية السنة الدراسيّة أن تُسهّل عليّ أمور العلم، اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنتَ إذا شئت جَعلتَ الحَزنَ سهلًا. اللهم قد أقبل علينا عامًا دراسيًا جديدًا؛ فاللهم إنا نسألك خيره، ونعوذ بك من شره. باسمك اللهم أبدأ عامي الدراسي الجديد، فاجعلني من الناجحين المتفوقين، وافتح علي برحمتك فتوح العارفين يا رب العالمين. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم، واجعل دراستي سهلة ميسَّرة يا رب العالمين. اللهم بارك لي في وقتي وجهدي وعلمي، وحبِّب الدراسة إلى قلبي إنك على ذلك لقدير. اللهم إني نويت علمي في عامي الدراسي هذا خالصًا لوجهك الكريم، فبارك لي فيه وارزقني خيره. اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أسألك البركة في أمري كلّه، اللهم بارك لي في علمي وعملي. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني وزدني علماً وفهماً يارب العالمين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً. اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد بدايةً لي في كل خير. اللهم علّمني وفقهني وقربني منك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقني العقل الرشيد، والرأي السديد ووسع مداركي. اللهم املأ قلبي بحبك وقربني منك، واجعل علمي طريقًا يوصلني إليك. اللهم اجعل هذا العلم الذي أتعلمه سبيلًا لدخول جناتك جنات النعيم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني بدأت هذا العام الجديد بنيةٍ خالصةٍ لوجهك الكريم؛ فيسّر أمري وسهّل دربي. اللهم إني أسير في طريق ألتمس به علماً، فسهل لي بهذا العلم طريقاً يوصلني إلى الجنة. اللهم اجعلني في منازل العلماء الذين عرفوا قدرتك فازدادوا خشيةً منك، يا عالم الغيب والشهادة يا رؤوف يا رحيم. اللهم بارك لي في وقتي، وبارك لي في فهمي، اللهم أعنّي على دراستي يا رب العالمين. اللهم اجعل كل ما أدرسه في هذا العام سهلاً ميسراً، فإنّه لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وإنك تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلاً. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم افتح عليَّ في هذا العام فتوح العارفين يا رحمن يا كريم. اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا العام الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والدرجات العالية، برحمتك وفضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم. دعاء بداية العام الدراسي الجديد للأبناء اللهم لا تذر أبناءنا وحدهم في عامهم الدراسي الجديد، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم ووفقهم وسدد خطاهم يا رب العالمين. ربّي إنّنا نوصيك جميع الطّلاب أن تحميهم، وتحرسهم بقدرتك يا رب العالمين، وتنير قلوبهم وعقولهم بالعلم والفهم وحدّة البصيرة. «اللهم علّم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء. اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين». «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية». «اللهم ارزقهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك». «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث». رب اشرح لأبنائي صدورهم ويسّر لهم أمورهم، واحلل عقدةً من لسانهم يفقهوا قولهم، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

دعاء للأبناء بالحفظ

-«اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

-اللّهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين اللّهم حَبّب إليهم الإيمان وزينهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعِصيان.

-اللّهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مُجيب.

-اللّهم يا مُعلم موسى عليه السلام علّمهم، ويا مُفهم سُليمان عليه السلام فَهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمةَ وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

-اللّهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

-اللّهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هُداة مهتدين.

-اللّهمّ حَبّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.

-«اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ.

- اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

- «اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

- «اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك».

دعاء للأبناء بالهداية

- يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلب أبنائي يا مغيث أغثهم يا مغيث أغثهم يا مغيث أغثهم.

-اللهم لا تزين لهم عمل السوء.

-اللهم ذكرهم دائما بأن الدنيا زائلة فاصرف عنهم زينتها.

-اللهم ارحمهم فمن لهم غيرك من يرحمهم غيرك من يستر علي غيرك من يرزقهم غيرك من يصبرهم على هذه الدنيا غيرك.

-اللهم لك الحمد اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض بخشيتك وذكرك.

-اللهم أحسن خاتمتي.

-اللهم أعني على طاعتك.

-اللهم ابكني من خشيتك.

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.

-اللهم يا قادرًا على كل شيء اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء وإذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن أي شيء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.

-«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك».

-«اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

-«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».

-«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

-«اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم. اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

-« اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين. اللهم ارفع عنهم البلاء والنقم، وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم، يا أرحم الراحمين.

-اللهم آتِ نفوسهم تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، اللهم اجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين، ولك مطيعين، ولأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين، اللّهم اشدد بهم عضدي، وأقم أودي، وكثّر عددي، وزيّن محضري، وأحيي ذكري، واكفني بهم في غيبتي، وأعنّي على حاجتي ».

-«اللهم جنب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين.

- اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم.

-اللّهم امنُن عليهم بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكرت منها وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت.

-اللهم اجعلهم من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ إلّا لك، والمُجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك».

- «اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم،.

-اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم.

- اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النّبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين».

دعاء للأبناء قصير

-ربنا هَب لنا من أزواجنا وذرّياتنا قرةَ أعين واجعلنا للمتقين إمامًا.

-اللّهم اجعلهم أوفر عِبادك حَظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خَوف عليهم ولا هُم يحزنون.

-اللّهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلم.

-اللّهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، و حصّن فروجهم، وحَسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمة، وأهّلهم لقبول كل نعمة.

-اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، والطف بهم يا كريم، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.