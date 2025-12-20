جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى قمم نارية في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، إلى جانب مباريات مهمة في إسبانيا وألمانيا وكأس فرنسا.

قمم نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يخوض الدوري الإنجليزي الممتاز جولة قوية تتصدرها مواجهة مرتقبة تجمع توتنهام هوتسبير مع ليفربول في لقاء جماهيري مثير يقام مساء اليوم. كما تشهد الجولة صدامات لا تقل قوة، أبرزها لقاء مانشستر سيتي مع وست هام، إضافة إلى مواجهة إيفرتون وآرسنال.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي – 2:30 ظهرًا – beIN Sports HD 1

بورنموث × بيرنلي – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 2

برايتون × سندرلاند – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي × وست هام – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون × برينتفورد – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير × ليفربول – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1

إيفرتون × آرسنال – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 1

ليدز يونايتد × كريستال بالاس – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 4

مواجهات قوية في الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الليجا الإسبانية اليوم بعدة مباريات مهمة، أبرزها قمة ريال مدريد ضد إشبيلية، في لقاء يسعى فيه الفريق الملكي لمواصلة المنافسة على الصدارة.

مواعيد المباريات:

ريال أوفييدو × سيلتا فيجو – 3:00 عصرًا – beIN Sports HD 5

ليفانتي × ريال سوسيداد – 5:15 مساءً – beIN Sports HD 6

أوساسونا × ديبورتيفو ألافيس – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 4

ريال مدريد × إشبيلية – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 2

قمة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

تشهد الجولة الإيطالية مواجهة من العيار الثقيل تجمع يوفنتوس وروما في صراع تقليدي بين عملاقي الكالتشيو.

المواعيد:

لاتسيو × كريمونيزي – 7:00 مساءً – stc tv

يوفنتوس × روما – 9:45 مساءً – stc tv

منافسات الدوري الألماني

تقام عدة مباريات في توقيت واحد ضمن البوندسليجا، أبرزها لقاء لايبزيج مع باير ليفركوزن مساءً.

كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان في الواجهة

تُستكمل مباريات كأس فرنسا اليوم، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع فونتاناي لي كومتي في مواجهة يسعى خلالها العملاق الباريسي لتأكيد تفوقه



