بث مباشر.. تقديم الدعم الطبي لمصابي غزة في معبر رفح واصطحابهم للمستشفى

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات من وصول مرضى ومصابي قطاع غزة للأراضي المصرية عبر معبر رفح، في اليوم الثاني لفتح المعبر من الاتجاهين.

ونرصد تقديم الدعم الطبي المصري لمصابي قطاع غزة في معبر رفح واصطحابهم إلى المستشفى.

ودعمت منظمة الصحة العالمية جهود الإجلاء الطبي في غزة، بعد إعادة فتح معبر رفح، والذي سمح بخروج عدد من المرضى ومرافقيهم مباشرة إلى مصر، وسافر آخرون عبر معبر كرم أبو سالم مشيرة إلى أن آخر إجلاء طبي عبر رفح كان في مايو 2024 .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها سهلت الإجلاء الطبي لـ 24 طفلا من غزة إلى الأردن، برفقة 36 مرافقا، وفي 26 يناير وصل حوالي 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر إلى الجانب الفلسطيني، كجزء من الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.