تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب توتنهام، في إطار مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات البريميرليج، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء لكلا الطرفين.

ويفتقد ليفربول لخدمات نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام