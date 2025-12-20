هل يبيع ليفربول محمد صلاح؟..نجم آرسنال يفتح ملف الانتقالات الشتوية

توقع بول ميرسون، نجم آرسنال السابق، فوز فريق ليفربول على مضيفه توتنهام، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غدًا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، في ظل تراجع نتائج الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات نقلها موقع «Liverpool.com»، تطرق ميرسون للحديث عن غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي انضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتساءل ميرسون عن البديل المنتظر لمحمد صلاح على الجهة اليمنى، قائلًا:"من سيعوض محمد صلاح؟ هناك خيار إشراك فيديريكو كييزا، وهو لاعب يستحق الحصول على دقائق لعب أكثر".

وأضاف أن المدير الفني آرني سلوت قد يلجأ إلى حل غير تقليدي، موضحًا:"أشعر أن دومينيك سوبوسلاي قد يلعب على الجهة اليمنى، رغم أن مركزه الأفضل هو خط الوسط، مع إمكانية إشراك كورتيس جونز في العمق".

وأكد نجم آرسنال السابق أن أداء ليفربول لم يكن مقنعًا بشكل كبير مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى صلابة الفريق، قائلًا:"ليفربول لم يخسر في آخر خمس مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، وأتوقع فوزه على توتنهام بسهولة".

وفي مفاجأة قوية، فتح ميرسون ملف رحيل محمد صلاح، مشيرًا إلى أن ليفربول قد يكون منفتحًا على بيع النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح:"إذا حصل ليفربول على المبلغ الذي يريده، أعتقد أنهم قد يوافقون على بيع صلاح في يناير، خاصة إذا تمكنوا من التعاقد مع لاعب بديل مثل سيمينيو أو أي اسم آخر يرونه مناسبًا في نفس الفترة".