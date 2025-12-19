مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا

قال أرييل جاكوبس، المدير الفني السابق لفريق آندرلخت البلجيكي، إن مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 تُعد مجموعة متوازنة، مشيرًا إلى أن الصراع الحقيقي على صدارة المجموعة سيكون بين مصر وبلجيكا.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، في مجموعة وصفها جاكوبس بأنها تجمع بين فريقين قويين وآخرين أقل قوة نسبيًا.

وقال جاكوبس، في تصريحات تلفزيونية لقناة «DMC»، إن المباراة الأولى لمنتخب مصر في البطولة ستكون صعبة للغاية، مؤكدًا أهمية البداية القوية في مشوار المونديال.

وأضاف: «مجموعة مصر وبلجيكا متوازنة، وهناك منتخبان قويان يتنافسان على المركزين الأول والثاني، وهما مصر وبلجيكا».

وأوضح أن منتخبي إيران ونيوزيلندا أقل قوة مقارنة بالثنائي المصري والبلجيكي، مشددًا على ضرورة حصد 6 نقاط من مواجهتهما، على أن يُحسم ترتيب المجموعة في المواجهة المباشرة بين مصر وبلجيكا.

وتطرق جاكوبس إلى قوة العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى امتلاك الفراعنة لاعبين مميزين، رغم تقدم بعضهم في السن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المنتخب البلجيكي يضم عناصر قوية أيضًا.

وفي ختام تصريحاته، أشار المدرب البلجيكي إلى أن منتخب المغرب يمتلك حظوظًا كبيرة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها.