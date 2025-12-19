قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي الجونة في الخامسة من مساء السبت على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر - زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - زياد شاكر - أدهم نبيل - يوسف شيكا

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق - خالد حاتم

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني فادي هاني، وأحمد مصطفى ومحمد محيي للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.