أخبار البلد

مشاركة مفعمة بالأنشطة للقومي لذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

الدكتورة إيمان كريم مع المتطوعين
الديب أبوعلي

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعالياته الفنية، وأنشطته الثقافية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57، بتكريم 92 متطوعا، من بينهم 52 متطوعا من مبادرة "خذ بيدي" التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و40 متطوعا من مترجمي لغة الإشارة من مختلف المحافظات.

وقد شهد جناح المجلس إقبالاً ملحوظاً من زوار المعرض، حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيه 100 ألف زائر، نتيجة تنظيمه للعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة منها ورشتين لبناء القدرات للعاملين والمتطوعين في المعرض، وندوة رئيسية بعنوان: “استراتيجيات الدمج الثقافي.. تجربة مصر ورومانيا”.

وكذلك عقد لقاء تعريفي بصيغة ديزي لتحويل الكتب المقروءة إلى مسموعة لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 ورش فنية دامجة للأطفال، واستعراض 7 نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سلسلة لقاءات "ملهم فوق العادة"، والتي تُسلط الضوء على النماذج الناجحة والمتميزة في العديد من المجالات، وعرض تجارب لكتاب وأدباء من ذوي الإعاقة، وكذلك المهتمين بقضاياهم المختلفة، فضلًا عن تنظيم 5 فعاليات فنية تتنوع ما بين العزف والموسيقى والمسرح.

وعلى صعيد الشراكات فقد نظم المجلس ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر الدين الإسلامي وآداب التعامل معهم، التي جاءت بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وندوة أخرى بعنوان "الفتوى ودعم حقوق ذوي الإعاقة" التي جاءت بالتعاون بين المجلس ودار الإفتاء المصرية.

وأكدت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الدمج الثقافي لرواد المعرض من ذوي الإعاقة، لتوافر كافة سبل الإتاحة في المعرض، فضلًا عن تخصيص أنشطة وندوات وورش فنية وثقافية عن قضايا الإعاقة، التي حظيت بمشاركة واسعة من قبل ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الأنشطة الثقافية، والتوعية التي قام بها متطوعو المجلس، لعبت دورًا كبيرًا في تغيير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئة، التي تتجاوز نسبتها الـ13%، من إجمالي أفراد المجتمع.

وأشارت "كريم" إلى أن فريق عمل المجلس بدأ في تجهيزات المشاركة للعام الحالي عقب إنتهاء الدورة السابقة من العام الماضي، لاعتباره حدث رئيسي يحرص المجلس على المشاركة فيه، موجهة الشكر لفريق عمل المجلس الميداني داخل جناحه بالمعرض، لما قدموه من هذه الورش والأنشطة لرواد المعرض، وأيضاً كافة المتطوعين التابعين للمجلس، الذين عملوا على تيسير تنقل الزوار من بوابات المعرض، وحتى الوصول إلى صالاته المختلفة، والتنقل بين أجنحته المتنوعة، وكذلك دورهم في ترجمة جميع الفاعليات الفنية والثقافية بلغة الإشارة، مشيدة أيضاً بدور متطوعي الهلال الأحمر المصري وجهودهم في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
رفع اشغالات
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
