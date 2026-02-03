قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
عقب تراجع حاد.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تذبذب في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2025، على المستويين العالمي والمحلي.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعًا حادًا  سواء على الصعيدين العالمي أو المحلي الجمعة الماضية، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي يتعرض لها المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب والفضة تعرضت لانخفاضات مفاجئة وقوية، أدت إلى محو ما يزيد على 7.4 تريليون دولار من القيمة السوقية خلال دقائق محدودة.

 وأوضح أن سعر أوقية الذهب كان قد سجل نحو 5600 دولار قبل يومين، قبل أن يتراجع تداول الذهب في البورصات العالمية إلى مستوى 4710 دولارات، بانخفاض يقدر بنحو 15%، وبقيمة تراجع بلغت قرابة 900 دولار للأوقية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، أن ما شهده الذهب يُعد بمثابة حركة تصحيح قوية للأسعار بعد الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة التي سجلها المعدن النفيس مؤخرًا. وأضاف أن التصحيح كان متوقعًا من حيث المبدأ، لكن توقيته لم يكن محسومًا، مشددًا على أن الذهب يظل أداة ادخار طويلة الأجل، ولا يُنصح بالاعتماد عليه كاستثمار قصير الأجل في ظل التقلبات الحادة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 فبراير   2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4918 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5721 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6675 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7629 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.400 ألف جنيه.

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
رفع اشغالات
