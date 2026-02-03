رئيس مياه القاهرة يكرّم قيادات خدمة العملاء والعاملين بمركز خدمة عملاء مصر الجديدة للحصول على المركز الأول فى جائزة التميز الحكومى.

كرم المهندس مصطفى أحمد الشيمي مركز خدمة عملاء مصر الجديدة تقديرًا لتميزه وحصوله على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026، كأفضل مركز خدمة عملاء على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشمل التكريم السيد اللواء رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة ومدير عام خدمة العملاء، ومدير إدارة خدمة عملاء شمال القاهرة، ومدير مركز خدمة عملاء مصر الجديدة، إلى جانب العاملين بالمركز، تقديرًا لجهودهم المتميزة والتزامهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار المهندس الشيمي إلى أن هذا الإنجاز يعكس روح الفريق الواحد والتزام المركز بتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في دعم المراكز المتميزة وتعميم أفضل الممارسات لتحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

وأضاف الشيمي أن الفوز يأتي تتويجًا لاستراتيجية الشركة في تعزيز الكفاءة المؤسسية عبر تبني معايير الجودة العالمية، وتسريع التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية على أحدث أساليب التواصل.