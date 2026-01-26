قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
مياه القاهرة تحصد المركز الأول بـ "جائزة مصر للتميز الحكومي" عن مركز خدمة عملاء مصر الجديدة

ميرنا محمود

​في إنجاز مؤسسي جديد يعكس ريادة شركة مياه الشرب بالقاهرة في تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن فوز مركز خدمة عملاء "مصر الجديدة" بالمركز الأول كأفضل مركز خدمة عملاء على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن فعاليات "جائزة مصر للتميز الحكومي".

*​تكريم رفيع المستوى*
​وقد تسلم درع التكريم من دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، السيد اللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك بالإنابة عن المهندس مصطفى الشيمي.

*​استراتيجية التميز والجودة*
​وبهذه المناسبة، أكد المهندس مصطفى الشيمي أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لاستراتيجية الشركة في:
​تعزيز الكفاءة المؤسسية: من خلال تبني معايير الجودة العالمية في إدارة مراكز الخدمة.

*​التحول الرقمي:* 
تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة لضمان رضا المواطنين.

​*الاستثمار في العنصر البشري:* تدريب الكوادر البشرية على أحدث أساليب التواصل وخدمة العملاء.
*​دور الجائزة في التطوير الوطني* : تُمثل "جائزة مصر للتميز الحكومي" ركيزة أساسية لتحفيز روح التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز داخل الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جهاز إداري كفء وفعّال يضع تطلعات المواطن في مقدمة أولوياته.

مصطفى الشيمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جائزة مصر للتميز الحكومي مياه القاهرة

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

مفتي الجمهورية خلال القاء كلمته

المفتي: الفتوى أمانة كبرى وليست مجالًا للأهواء أو التفرد بالرأي

ندوة بجناح الأزهر في معرض الكتاب

ندوة بجناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر

محاضرة علمية لأمين عام دور وهيئات الإفتاء

أمين عام الإفتاء: التحول الرقمي فرصة لنشر العلم لكنه إذا انفلت من الضوابط يصبح تهديدا دينيا

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

