رئيس مياه القاهرة : رفع كفاءة وتطهير وتعقيم خزانات محطات وروافع الشركة

فى إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على رفع كفاءة كافة المحطات والروافع والخزانات التابعة للشركة للحفاظ على استدامة وجودة الخدمات المقدمة.

صرح المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خططها الدورية لتعقيم وتطهير كافة الخزانات بالمحطات والروافع والشبكات التابعة للشركة.

وأوضح أن خطط التطهير والتعقيم شملت خزان رافع زهراء المعادى والذى يعد من أكبر الخزانات التابعة للشركة بسعة ٢٠ الف متر مكعب ، كما تضمنت الاعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة الخزان فى زمن قياسى بمعرفة المهندسين والفنيين العاملين بالشركة بالتنسيق الكامل مع القطاعات الفنية وقطاع المشروعات وقطاع المعامل والبحوث بالشركة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى لديها من الكوادر الفنية المدربة على أعلى مستوى ما يؤهلها للتعامل مع اى أزمة أو موقف طارىء فى زمن قياسى بما يضمن استدامة وجودة الخدمات المقدمة على مدار الساعة.