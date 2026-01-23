قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يجتمع بالعاملين بفرع جنوب الخانكة لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بفرع جنوب الخانكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل وحرص الشركة على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

معدلات التشغيل

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالفرع، ومعدلات التشغيل والإنتاج وانتظام الخدمة، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات وسبل التعامل الفوري معها لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
كما ناقش الاجتماع موقف التحصيل بالفرع، مؤكدًا أهمية الالتزام بخطط الشركة في تعظيم الموارد وتحسين كفاءة التحصيل، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم استمرارية المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة دون الإضرار بمصالح المواطنين.
وتطرق المهندس محمد فودة إلى خطة تطوير مركز خدمة العملاء بفرع جنوب الخانكة، مشددًا على ضرورة تحسين آليات التواصل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتقديم خدمة متميزة وفقًا لمعايير الجودة والحوكمة، مع التوسع في آليات التحول الرقمي لتسهيل الحصول على الخدمات.
وشدّد رئيس الشركة خلال الاجتماع على الالتزام الكامل بالحالة الفنية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للفرع، والمتابعة الدورية لكفاءة التشغيل والمعدات، مؤكدًا أن الصيانة الدورية والوقائية تمثل عنصرًا رئيسيًا في منع الأعطال والطوارئ وضمان استمرارية الخدمة.
كما أكد

على أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والمحطات، وضرورة الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن وارتداء مهمات الوقاية الشخصية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة للعاملين، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخاطر محتملة.
وشدّد أيضًا على ضرورة الجاهزية الكاملة لفرق التشغيل والصيانة والطوارئ، والتنسيق المستمر بينها للتعامل السريع مع الأعطال، بما يضمن تقليل أي تأثيرات على المواطنين، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الشركة حرصه على الاستماع لمقترحات العاملين ودعم الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين بنطاق فرع جنوب الخانكة.

القليوبية محافظ القليوبية رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية مجلس شركة مياه القليوبية شركة مياه القليوبية

