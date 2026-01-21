تعليم القليوبية ينفى تسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية

نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صحة ما تم تداوله بشأن الإدعاء بتسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، والذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، مؤكدة أن ما يتم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة للامتحان الذي يؤديه الطلاب الأن داخل اللجان الامتحانية.



وبدوره أكد مصطفي عبده مدير تعليم القليوبية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بسير عملية الامتحانات، سواء كان هذا الإخلال من قبل الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

وأدى 120 ألفاً و440 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية بالقليوبية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، داخل 440 لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم 13454 ملاحظاً، و1437 مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.