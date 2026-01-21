قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
محافظات

تعليم القليوبية ينفى تسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية

إبراهيم الهواري

نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صحة ما تم تداوله بشأن الإدعاء بتسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، والذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، مؤكدة أن ما يتم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة للامتحان الذي يؤديه الطلاب الأن داخل اللجان الامتحانية.


وبدوره أكد مصطفي عبده مدير تعليم القليوبية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بسير عملية الامتحانات، سواء كان هذا الإخلال من قبل الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

وأدى 120 ألفاً و440 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية بالقليوبية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، داخل 440 لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم 13454 ملاحظاً، و1437 مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

القليوبية الشهادة الإعدادية امتحانات الإعدادية بنها محافظة القليوبية

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستقبل جرينلاند يحدده شعبها فقط

بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق

الرئيس السيسي: قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر لوقف إطلاق النار

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

