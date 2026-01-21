جودة ومأمونية المياه أولوية.. اجتماع موسع لكيميائيي محطات مياه القليوبية

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع الكيميائيين العاملين بكافة محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة جودة المياه ومأمونية التشغيل، ومتابعة التحديات الفنية والبيئية التي تواجه قطاعي المياه والصرف الصحي.

جودة مياه الشرب



وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الشركة عددًا من الموضوعات الجوهرية المرتبطة بمتابعة جودة مياه الشرب المنتجة، ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والصحية المعتمدة، وخطط غسيل وتطهير الشبكات والخزانات ومتابعتها بالتنسيق مع مسئولى الشبكات والمحطات، مؤكدًا أن مأمونية المياه تمثل أولوية قصوى ولا مجال فيها لأي تهاون، باعتبارها تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.



كما تطرق الاجتماع إلى مأمونية تداول الصرف الصحي بمحطات المعالجة، وآليات التحكم في جميع مراحل المعالجة بدءًا من الاستقبال وحتى التصرف النهائي الآمن، مع مناقشة المشاكل والتحديات التشغيلية والفنية التي قد تواجه الكيميائيين داخل المحطات، وسبل التعامل الفوري معها وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.

وشدد المهندس محمد إبراهيم فودة على الدور المحوري للكيميائيين باعتبارهم خط الدفاع الأول لضمان سلامة المياه وجودة المعالجة، موجّهًا بضرورة التواجد الفعّال داخل المحطات، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتسجيل الدقيق لكافة القراءات والنتائج المعملية، مع سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات قد تؤثر على مأمونية التشغيل.

وأكد رئيس الشركة أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين جميع القطاعات الفنية والمعملية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يضمن استدامة تقديم خدمة مياه شرب آمنة وصرف صحي مأمون يليق بمواطني محافظة القليوبية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الشركة بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الكيميائيين للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والعمل على تذليل المعوقات وتحسين بيئة العمل، دعمًا لاستراتيجية الشركة في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.