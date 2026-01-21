قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
شوبير يزف خبر سار: حمزة عبد الكريم في برشلونة والإعلان رسميا خلال ساعات
جودة ومأمونية المياه أولوية.. اجتماع موسع لكيميائيي محطات مياه القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع الكيميائيين العاملين بكافة محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة جودة المياه ومأمونية التشغيل، ومتابعة التحديات الفنية والبيئية التي تواجه قطاعي المياه والصرف الصحي.

جودة مياه الشرب 


وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الشركة عددًا من الموضوعات الجوهرية المرتبطة بمتابعة جودة مياه الشرب المنتجة، ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والصحية المعتمدة، وخطط غسيل وتطهير الشبكات والخزانات ومتابعتها بالتنسيق مع مسئولى الشبكات والمحطات، مؤكدًا أن مأمونية المياه تمثل أولوية قصوى ولا مجال فيها لأي تهاون، باعتبارها تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.


كما تطرق الاجتماع إلى مأمونية تداول الصرف الصحي بمحطات المعالجة، وآليات التحكم في جميع مراحل المعالجة بدءًا من الاستقبال وحتى التصرف النهائي الآمن، مع مناقشة المشاكل والتحديات التشغيلية والفنية التي قد تواجه الكيميائيين داخل المحطات، وسبل التعامل الفوري معها وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.
وشدد المهندس محمد إبراهيم فودة على الدور المحوري للكيميائيين باعتبارهم خط الدفاع الأول لضمان سلامة المياه وجودة المعالجة، موجّهًا بضرورة التواجد الفعّال داخل المحطات، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتسجيل الدقيق لكافة القراءات والنتائج المعملية، مع سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات قد تؤثر على مأمونية التشغيل.
وأكد رئيس الشركة أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين جميع القطاعات الفنية والمعملية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يضمن استدامة تقديم خدمة مياه شرب آمنة وصرف صحي مأمون يليق بمواطني محافظة القليوبية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الشركة بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الكيميائيين للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والعمل على تذليل المعوقات وتحسين بيئة العمل، دعمًا لاستراتيجية الشركة في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

مفاجأة مدوية .. نجم الزمالك بيحلم يختتم حياته الكروية في بيراميدز

مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

هل توروب غير مقتنع بيوسف بلعمري صفقة الأهلي الجديدة؟.. شوبير يوضح

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

