محافظ القليوبية يجبر خاطر ذوى الهمم والأرامل خلال اللقاء الأسبوعى بالخانكة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الإسبوعي بمقر مجلس مدينة الخانكة، وذلك لبحث ومناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين في مدن الخانكة، وشبين القناطر، والخصوص، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المحافظة للتواصل المباشر مع الأهالي وتبسيط الإجراءات الإدارية وحل الأزمات بشكل فوري وميداني بحضور القيادات التنفيذية المعنية.

خدمة المواطن

وخلال اللقاء أكد المهندس أيمن عطية، أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات الدورية هي جسر حيوي للتواصل المباشر مع المواطنين والعمل علي حل مشاكلهم بشكل فوري.



وتناول اللقاء حل مشكلات ودعم المواطنين ذوي الهمم، حيث أصدر المحافظ توجيهات فورية بإنهاء إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المُتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة لضمان حصوله على كافة حقوقه ومزاياه القانونية، بالإضافة إلى اوفير مصدر رزق ثابت له.

وفي سياق متصل نجحت جهود اللقاء في توفير فرصة عمل لشابة من ذوي الهمم بالقطاع الخاص، وتوفير فرصة عمل أخرى لمواطن بالقطاع الخاص، سعياً لدمج كافة الفئات في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وعلي صعيد الحماية الإجتماعية، فقد استجاب المحافظ، لمطلب سيدة أرملة تعاني من ظروف معيشية قاسية وتفتقر للسكن حيث أمر بتخصيص شقة لها من شقق الإيواء التابعة للمحافظة لتوفير مأوى آمن لها ولأسرتها.

كما وجه المحافظ، بتوفير عربة طعام لسيدة أرملة أخرى تعول أطفالاً في إحدى القرى لتكون مشروعاً صغيراً يعينها على تدبير إحتياجاتها اليومية.

وفي لفتة إنسانية تعكس مراعاة البعد الاجتماعي، وجه المحافظ الأجهزة المعنية بإدخال خدمة الصرف الصحي لمنزل سيدة داخل الكتلة السكنية ويبعد عن منزلها مسافة 100 متر فقط عن أقرب مطبق، مع إعفائها بالكامل من رسوم التوصيل نظراً لظروفها المادية الصعبة، مؤكداً أن الدولة تقف بجانب الفئات الأكثر إحتياجاً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم

وفي ختام اللقاء شدد محافظ القليوبية، على ضرورة إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حق الدولة، حيث أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تراخيص عدد من المنازل بعد ورود شكاوى بشأن تعديها على الشارع العام، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تجاوزات تُعيق حركة المواطنين أو تخِل بالمخططات التنظيمية للمدن، موجهاً المسؤولين بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ كافة القرارات التي أتُخذت خلال اللقاء.