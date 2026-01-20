قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
محافظات

رئيس مياه القليوبية يتابع هبوطًا أرضيًا بشبكة الصرف الصحي بقرية القلج ويتفقد محطة الرفع

هبوط أرضي
هبوط أرضي
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعة ميدانية لموقع هبوط أرضي لفرعتين صرف صحي بمنطقة التيل الوسطاني بقرية القلج.

أسباب الهبوط 

وخلال تواجده بالموقع، اطّلع رئيس الشركة على أسباب الهبوط وحالة الشبكة، ووجّه بسرعة التدخل الفوري ورفع درجة الاستعداد، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة العمل على مدار الساعة للحد من أي آثار سلبية ناتجة عن الهبوط.


كما تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة التيل الوسطاني بقرية القلج، حيث تابع أعمال تطهير مطبق الدخول بالمحطة، وأعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، مشددًا على استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهير لضمان كفاءة التشغيل وانتظام الخدمة.
ووجّه رئيس الشركة بسرعة تنفيذ بدالة مؤقتة لضمان استمرار خدمة الصرف الصحي وعدم تأثر المواطنين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والإحلال والتجديد اللازمة.
وأوضح أن الفرعتين الهابطتين محل الهبوط تندرجان ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة التيل الوسطاني، والذي لا يزال في حوزة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ الأعمال اللازمة بعد التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

القليوبية محافظة القليوبية إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه القليوبية شركة مياه القليوبية

