ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية شبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق بعقار بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة، وذلك بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، دون وقوع أي خسائر بشرية.



بلاغا بالواقعة



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات في بهتيم.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الشقق أو العقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.