مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
محافظات

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالقليوبية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية شبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق بعقار بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة، وذلك بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، دون وقوع أي خسائر بشرية.


بلاغا بالواقعة 


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات في بهتيم.


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الشقق أو العقارات المجاورة.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

القليوبية حريق شقة سكنية شبرا الخيمة الحماية المدنية

