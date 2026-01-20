قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد رئيس لجنة بالقليوبية والمراقب الأول بسبب تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للإعدادية

إبراهيم الهواري

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول إجابات امتحان الشهادة الإعدادية في اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول الامتحانات 

وأكدت المديرية، أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول امتحان اللغة الإنجليزية، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، وذلك عقب الفحص والمتابعة الدقيقة لما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الواقعة.


وأوضحت  مديرية التعليم بالقليوبية، أن القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس العملية التعليمية.


كما شددت المديرية على استمرار المتابعة الدقيقة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذا لتعليمات القيادات التعليمية، وضمانًا لحقوق الطلاب.


ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

