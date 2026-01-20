قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
محافظ القليوبية يتفقد مجزر كفر شكر "النصف آلي" بعد الانتهاء من تطويره

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم بجولة تفقدية لمجزر كفر شكر  "النصف آلي" بعد الإنتهاء من أعمال تطويره الشاملة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور زغلول خضر مساعد وزيرة التنمية المحلية للمجاز، في خطوة تعكس الطفرة النوعية التي تشهدها المحافظة في ملف تطوير المجازر وتنمية الثروة الحيوانية.

وحدة البيوجاز

وأكد المحافظ أن المجزر يُمثل نموذجاً للمشروعات الصديقة للبيئة، حيث تم تزويده بوحدة "بيوجاز" ملحقة للإستفادة من فضلات الحيوانات في إنتاج الغاز، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى سماد عضوي عالي الجودة يُستخدم في ري وتسميد الحدائق العامة، مما يحقق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
كما وجه محافظ القليوبية خالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على دعمها المستمر طوال فترة التنفيذ، مشيداً بدور الوزارة في توريد مهمات "الكهروميكانيك" في مواعيدها المحددة، وهو ما ساهم في إنجاز المشروع وفقاً للجدول الزمني المقرر وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة.


الجدير بالذكر أن المجزر مُقام على مساحة إجمالية تبلغ 2149 مترًا مربعًا، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 15 حيواناً في الساعة، ويعد هذا الصرح الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إنشاؤه وفقاً لـ " الكود العالمي الدولي"، مما يضمن أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
كما يضم المجزر منظومة عمل متكاملة تشمل مبنى إداري، عنبران للذبح، وحظائر لإيواء الحيوانات ومحطة معالجة لصرف المجزر، محطة كهرباء، وخزان مياه بسعة 1000م3 بالاضافة الي ثلاجات متطورة لحفظ اللحوم، وشبكة حريق مطابقة للمواصفات القياسية وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك، ونظام مراقبة متكامل بالكاميرات لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

