رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء 21 يناير، لمتابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد فتيات الخصوص، وبنين الخصوص، ونور الإسلام بنين وفتيات، وذلك بلجنتي فتيات وبنين الخصوص، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

سير العملية التعليمية

وخلال جولته التفقدية، اطمأن على هدوء اللجان وانتظامها، وعدم وجود أية معوقات تعيق سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي وفي مستوى الطلاب، بما يراعي الفروق الفردية بينهم ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.



كما تابع رئيس الإدارة المركزية أعمال الكنترول، ووجّه بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مع تحري الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، خاصة في الامتحانات الشفوية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.



ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الامتحانات في مادتي الثقافة الإسلامية والجبر، فيما يؤدي تلاميذ الشهادة الابتدائية بالمعاهد النموذجية والخاصة امتحاناتهم في اليوم الأخير بمادة المستوى الرفيع، كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقون على الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة القرآن الكريم.



وشدد الشيخ سعيد أحمد خضر على ضرورة توفير المناخ الهادئ والملائم للطلاب داخل اللجان، وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن حسن سير الامتحانات يعكس الجهد المبذول للارتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.