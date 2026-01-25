قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القابضة للمياه تصعد جهود تطوير مصرف كيتشنر.. تحسين جودة المياه واستدامة البيئة أولوية

منار نور

اجتمع المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع شيمس باينز استشاري مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عادل مدير عام التعاون الدولي بالشركة القابضة، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه.

ويُعد مشروع تطوير مصرف كيتشنر أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الحالة البيئية بالمصرف، وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال، ومعدلات الإنجاز، ومكونات التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات البيئية والتنموية وفق أعلى المعايير الفنية.

كما ناقش الاجتماع بشكل خاص موقف تنفيذ المشروع بنطاق محافظة الغربية، حيث شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لاستعراض الموقف التنفيذي، والتحديات الحالية، وخطط التسريع خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض الجوانب الفنية المرتبطة بمراحل معالجة الحمأة، وعلى رأسها مرحلة تجفيف الحمأة، باعتبارها إحدى المراحل الأساسية لرفع تركيز المواد الصلبة وتقليل حجم الحمأة، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتخلص النهائي، وتحسين كفاءة التشغيل، والحد من التأثيرات البيئية.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة والاستشارية، مع الاستمرار في متابعة مؤشرات الأداء الفنية والمالية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم العائد البيئي والخدمي للمواطنين، خاصة في المحافظات الواقعة على مسار المصرف.

كما أكد رئيس القابضة للمياه أهمية توطين صناعة بعض المكونات المتداخلة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في تنفيذ المشروعات القومية.

كما استعرض الاجتماع جهود مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة والذي يستهدف لإعداد استراتيجية طويلة المدى لمعالجة الحمأة والتخلص الآمن منها، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات الناتجة عن محطات الصرف الصحي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة التشغيل، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

احمد جابر مياه الشرب الصرف الصحي

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

انتهاء تصوير حكاية تحويلة ضمن مشروع ناس

انتهاء تصوير حكاية تحويلة ضمن مشروع ناس والعرض في رمضان

مروة الأزلي

أبرزهن علي كلاي.. مروة الأزلي تتألق في ٣ أعمال درامية

محمد امام

محمد إمام: الكينج أضخم مسلسل عربي في 2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

