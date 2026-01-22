قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
ماكرون: البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات

مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة
مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة
آية الجارحي

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تحقيق طفرة إنشائية واسعة المدى خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 حيث انتهت الشركة من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء خطوط مياه جديدة بأطوال إجمالية بلغت 1670 كيلومتراً، وباعتمادات مالية تجاوزت 6.2 مليار جنيه.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي أن هذه المشروعات تأتي كجزء من خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحديث شبكات المياه في كافة ربوع العاصمة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و"النقاط الساخنة" لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءة الضغوط.

وشملت أعمال التطوير نطاقاً جغرافياً واسعاً تضمن مناطق: (عين شمس، مدينة السلام، شبرا الخيمة، الأباجية، مدينة نصر، مصر الجديدة، المعادي، زهراء المعادي، المقطم، المعصرة، الوايلي، السيدة نفيسة، منشية ناصر، دار السلام، والزمالك).

وشدد "الشيمي" على أن هذا الإنجاز الضخم تم تنفيذه بـ تمويل ذاتي كامل من موارد الشركة، وباعتماد كلي على سواعد أبناء الشركة من مهندسين وفنيين، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية والفنية للمؤسسة وقدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمعايير عالمية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس شركة مياه القاهرة أن العمل لا يتوقف عند حدود الإنشاء، بل يمتد ليشمل المتابعة اللحظية لضغوط المياه بكافة المحطات وفروع الشبكات عبر أنظمة تحكم متطورة، لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة.

واكد المهندس مصطفى الشيمى التزام الشركة بالاستجابة الفورية لكافة بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 وقنوات التواصل الرسمية، مشدداً على أن "رضا العميل واستدامة الخدمة" هما المحرك الأساسي لكافة خطط التطوير المستقبلية.
 

مياه الشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة البنية التحتية خطوط مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

بذور الشيا

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد