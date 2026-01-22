طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تحقيق طفرة إنشائية واسعة المدى خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث انتهت الشركة من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء خطوط مياه جديدة بأطوال إجمالية بلغت 1670 كيلومتراً، وباعتمادات مالية تجاوزت 6.2 مليار جنيه.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي أن هذه المشروعات تأتي كجزء من خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحديث شبكات المياه في كافة ربوع العاصمة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و"النقاط الساخنة" لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءة الضغوط.

وشملت أعمال التطوير نطاقاً جغرافياً واسعاً تضمن مناطق: (عين شمس، مدينة السلام، شبرا الخيمة، الأباجية، مدينة نصر، مصر الجديدة، المعادي، زهراء المعادي، المقطم، المعصرة، الوايلي، السيدة نفيسة، منشية ناصر، دار السلام، والزمالك).

وشدد "الشيمي" على أن هذا الإنجاز الضخم تم تنفيذه بـ تمويل ذاتي كامل من موارد الشركة، وباعتماد كلي على سواعد أبناء الشركة من مهندسين وفنيين، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية والفنية للمؤسسة وقدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمعايير عالمية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس شركة مياه القاهرة أن العمل لا يتوقف عند حدود الإنشاء، بل يمتد ليشمل المتابعة اللحظية لضغوط المياه بكافة المحطات وفروع الشبكات عبر أنظمة تحكم متطورة، لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة.

واكد المهندس مصطفى الشيمى التزام الشركة بالاستجابة الفورية لكافة بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 وقنوات التواصل الرسمية، مشدداً على أن "رضا العميل واستدامة الخدمة" هما المحرك الأساسي لكافة خطط التطوير المستقبلية.

