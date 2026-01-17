انتظام تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتظام تشغيل محطة التحلية بمدينة المنصورة الجديدة، بعد استقرار قياسات العكارة للمياه الخام الداخلة للمحطة ووصولها للحد الآمن للتشغيل، وتعمل المحطة حاليًا بمعدل ٧٥٠م٣/ساعة بما يغطي احتياجات المدينة بالكامل.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لموقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.

جدير بالذكر أن فريق عمل قطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قام بزيارة تفقدية لمتابعة موقف المحطة عقب رصد مشكلة زيادة نسبة العكارة لمياه البحر والتى أدت إلى عدم انتظام تشغيل محطة تحلية مياه مدينة المنصورة الجديدة.

وفي زيارتهم، أكد مسئولو قطاع المرافق بالهيئة أنه تم إجراء جولة تفقدية بكافة مكونات المحطة لتلافي أي ملاحظات.