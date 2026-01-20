قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة

آية الجارحي

أجرى اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة تفقدية إلى محطة مياه جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، يرافقه المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التشغيل والصيانة بشركات مياه الشرب.


وتفقد نائب رئيس الشركة القابضة مكونات محطة مياه جزيرة الدهب، وتابع أعمال التشغيل والصيانة ومنظومة جودة المياه المنتجة، حيث تعمل المحطة بطاقة تصميمية تبلغ 725 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم ما يقرب من 2.5 مليون نسمة بمناطق المنيب، ساقية مكي، العمرانية، الهرم، فيصل، وجزء من مدينة الجيزة.


وخلال الجولة، أكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتباع طرق التشغيل القياسية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء، والحفاظ على جودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير المعتمدة.
وأكد اللواء مهندس عاصم شكر أن المتابعة الميدانية لمنشآت مياه الشرب تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الأصول، مشددًا على أهمية دعم فرق العمل والارتقاء بالأداء الفني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أشار المهندس محمد حفناوي إلى أن الجولات الميدانية المنتظمة تستهدف تقييم الأداء على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، ودعم العاملين بالمحطات، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية الخدمة وجودتها.

