عطل بمحطة معالجة هرم سيتي يتسبب في خروج المياه على طريق النايل سات.. صور

تسبب عطل بمحطة معالجة هرم سيتي في خروج المياه على طريق النايل سات، اتضح ذلك عقب رصد تجمع مياه بمنطقة الحارة البطيئة وطريق النايل سات، بجوار الحارة البطيئة أمام مشروع دار مصر، وامتدادها باتجاه طريق هرم سيتي.

وفقا لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، تم رصد وجود تجمعات مياه بجوار الحارة البطيئة بالموقع المشار إليه وطريق النايل سات، وبالانتقال الفوري والمعاينة الميدانية تبين أن مصدر المياه ناتج عن عطل بمحطة المعالجة الخاصة بكمبوند هرم سيتي.

تبعية المحطة ومسؤولية التشغيل

محطة المعالجة المشار إليها غير تابعة لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، ويتم تشغيلها وإدارتها بمعرفة الشركة القائمة على الكمبوند.

الإجراءات المتخذة

أعلن جهاز مدينة حدائق اكتوبر انه تم التعامل الفوري من خلال فرق الصيانة الخاصة بجهاز المدينة وجميع عربات شفط المياه والانتقال للموقع، وتم التنسيق مع مسؤولي كمباوند هرم سيتي لعمل القفل اللازم وبدء إصلاح العطل داخل المحطة، وتم البدء في سحب المياه المتجمعة والسيطرة على المياه الخارجة بطريق الحارة البطيئة

وتمت متابعة مسار المياه والعمل على سحبها وضمان استمرار الحركة المرورية.

الموقف الحالي

جاري استكمال أعمال سحب المياه والسيطرة عليها، كما يجري أيضا متابعة أعمال إصلاح العطل داخل المحطة بمعرفة الشركة.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر الطريق واستمرار الحركة المرورية بصورة آمنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة وتحميلها جميع الآثار المترتبه على العطل.