استمرار غياب إمبابي عن تمارين ريال مدريد قبل لقاء مانشستر سيتي



استمر غياب الفرنسي كيليان إمبابي عن تمارين ريال مدريد الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

من المستبعد أن يكون إمبابي جاهزاً لخوض اللقاء المنتظر الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بسبب مشكلة في ركبته عانى منها منذ كانون الأول/ديسمبر.



ويعاني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية الأم (15) من كثرة الإصابات في صفوفه، إذ يفتقد أيضا أمام سيتي كلا من الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريغو والنمسوي دافيد ألابا وداني سيبايوس.

لكن غياب إمبابي قد يشكل الضربة الأكبر لفريق المدرب ألفارو أربيلوا، في ظل عدم وضع سقف زمني لعودته إلى الفريق، بينما تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية مشاركته في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وغاب إمبابي عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال وسافر مؤخراً إلى باريس من أجل إجراء الفحوص والخضوع للعلاج، مع استبعاد مسألة إجرائه عملية جراحية.