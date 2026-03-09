عماد متعب يهنئ أفشة بعيد ميلاده

احتفل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار للاتحاد السكندري ، الجمعة الماضية ، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 5 مارس لعام 1996، ونجح فى صناعة تاريخ لا ينسى فى القلعة الحمراء.

وحرص عماد متعب نجم منتخب مصر السابق على تهنئة محمد مجدي أفشة بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق كاتبا: كل سنة و انت طيب يا أفشة.



وخرج محمد مجدى أفشة، من صفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الاخير باحثاً عن فرصة المشاركة بإستمرار ليخرج معاراً للإتحاد السكندري لإنقاذ زعيم الثغر من دوامة الهبوط وبالفعل شارك فى 5 مباريات سجل هدفاً وصنع أخر وأصبح أحد الاوراق الرابحة فى صفوف الاتحاد الذى إقترب من وداع منطقة الخطر.