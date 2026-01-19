القابضة للمياه: الوقوف على التحديات التشغيلية بالمحطات وسرعة التعامل معها

أجرى اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من محطات إنتاج المياه بمحافظة مطروح، لمتابعة الحالة التشغيلية والفنية للمحطات والوقوف على جاهزيتها.



رافق نائب رئيس الشركة القابضة خلال الجولة العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة إمدادات مياه الشرب

شملت الزيارة محطات تنقية مياه جنوب العلمين، وتحلية مياه البحر بالضبعة، وتحلية مياه البحر بالرميلة، وتحلية مياه البحر بالنجيلة.



وتضمنت الجولة متابعة معدلات الإنتاج اليومية، ونظم التشغيل، وبرامج الصيانة الدورية، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على التحديات التشغيلية وآليات التعامل معها لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثرها، خاصة خلال فترات الذروة.



كما عقد اللواء عاصم شكر اجتماعًا مع قيادات شركة مياه مطروح، تم خلاله مناقشة خطط تطوير منظومة التحلية بالمحافظة، وبحث احتياجات التوسعات المستقبلية للمحطات القائمة، إلى جانب مشروعات إنشاء محطات جديدة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني ويعزز استدامة إمدادات المياه بالمناطق الساحلية.



وأكد نائب رئيس الشركة القابضة أهمية المتابعة الميدانية الدورية للمحطات، والالتزام الكامل بخطط التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات الدولة في تأمين مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من مشروعات التحلية.



من جانبه، أوضح العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي أن شركة مياه مطروح تواصل تنفيذ خطط التشغيل والصيانة وفق البرامج المعتمدة، والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمتابعة الأداء الفني، والعمل على رفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المحافظة.