قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه: الوقوف على التحديات التشغيلية بالمحطات وسرعة التعامل معها

جانب من الجوله
جانب من الجوله
آية الجارحي

 أجرى اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من محطات إنتاج المياه بمحافظة مطروح، لمتابعة الحالة التشغيلية والفنية للمحطات والوقوف على جاهزيتها.


رافق نائب رئيس الشركة القابضة خلال الجولة العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة إمدادات مياه الشرب

 شملت الزيارة محطات تنقية مياه جنوب العلمين، وتحلية مياه البحر بالضبعة، وتحلية مياه البحر بالرميلة، وتحلية مياه البحر بالنجيلة.


وتضمنت الجولة متابعة معدلات الإنتاج اليومية، ونظم التشغيل، وبرامج الصيانة الدورية، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على التحديات التشغيلية وآليات التعامل معها لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثرها، خاصة خلال فترات الذروة.


كما عقد اللواء عاصم شكر اجتماعًا مع قيادات شركة مياه مطروح، تم خلاله مناقشة خطط تطوير منظومة التحلية بالمحافظة، وبحث احتياجات التوسعات المستقبلية للمحطات القائمة، إلى جانب مشروعات إنشاء محطات جديدة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني ويعزز استدامة إمدادات المياه بالمناطق الساحلية.


وأكد نائب رئيس الشركة القابضة أهمية المتابعة الميدانية الدورية للمحطات، والالتزام الكامل بخطط التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات الدولة في تأمين مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من مشروعات التحلية.


من جانبه، أوضح العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي أن شركة مياه مطروح تواصل تنفيذ خطط التشغيل والصيانة وفق البرامج المعتمدة، والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمتابعة الأداء الفني، والعمل على رفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المحافظة.

القابضة لمياه الشرب مطروح محطات إنتاج المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على فتاتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

التبرع بالدم

أمن الشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم

جنازة أطفال المنوفية

حبس المتهم بقتل 3 صغار في المنوفية

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد