رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالواحات البحرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ميدانياً منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الواحات البحرية، وذلك في إطار حرص الشركة على تطوير ورفع كفاءة المرافق، وبما يضمن تقديم خدمات آمنة ومستدامة للمواطنين.

وشملت الجولة التفقدية متابعة سير العمل بعدد من محطات مياه الشرب بالمركز، تضمنت محطة الباويطي الرئيسية بطاقة ٣٥٠ م٣/ساعة، والتي تغذي مدينة الباويطي وجزءًا من قرية القصر، بالإضافة إلى محطة عين جديد بقرية الحارة بطاقة تصميمية ٢٠٠ م٣/ساعة، ومحطة مياه العجوز بطاقة ٢٠٠ م٣/ساعة، ومحطة مياه منديشة بطاقة ٢٠٠ م٣/ساعة.

كما شملت الجولة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالواحات البحرية، ومتابعة موقف محطات مياه الوادي، وعين يوسف، والدائري، والتي يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد رئيس الشركة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان كفاءة التنفيذ وجودة الخدمة.

وفي سياق متصل، رافق المهندس محمد حفناوي ممثلي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في تصنيع مكونات أنظمة تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وذلك لمناقشة سبل تطبيق أحدث التكنولوجيات في مختلف أنواع المعالجة، وخاصة إزالة الحديد والمنجنيز، وذلك في ضوء اللقاء الذي عقده رئيس الشركة لتعزيز سبل التعاون المشترك.

ويأتي ذلك في إطار دراسة تنفيذ أحد النماذج التجريبية بالمواقع المقترحة، ومناقشة الحلول الفنية الأنسب لكل موقع، والاستعداد لبدء مرحلة التطبيق الفعلي، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة وأكثر استدامة.

وخلال الجولة، شدد المهندس محمد حفناوي على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إنتاج وتوزيع مياه الشرب، والتوسع في أعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة المحطات وشبكات التوزيع، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثرها بالعوامل البيئية.

وأوضح رئيس الشركة أن الزيارة تأتي لمتابعة مستوى الخدمات، وتذليل التحديات عبر خطط تطوير شاملة، مع تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى، واستمرار تطوير الخدمات بالواحات البحرية بما يواكب خطط التنمية المستدامة.

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

