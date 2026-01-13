وزيرة التخطيط: مصر منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية، من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن وحشد التمويلات والدعم الفني سواء للقطاعين الحكومي وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة عقب توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص مع بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها جيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي القطاع الخاص.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "إننا نشهد اليوم حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي"، موضحة أنها تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

مصر منصة تمويلات عابرة الحدود

وأكدت أن مصر أصبحت منصة ليست فقط للتمويلات للقطاع الخاص المحلي ولكن للتمويلات عابرة الحدود التي يتجاوز أثرها مصر إلى الإقليم المحيط، موضحة أنه من خلال "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" يُمثل التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العالمية "Global Public Goods" خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.



وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2020-2024 قام بنك الاستثمار الأوروبي بضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفاد منه عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية، والتجزئة، والتكنولوجيا، وغيرها.