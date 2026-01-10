حياة كريمة.. وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يختتمون زيارتهم لمشروع وادى الصعايدة بقرية الشهامة

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، و علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو بزيارة مدرسة الشهامة الثانوية المشتركة بقرية الشهامة.

وتم إنشاء المدرسة عام 2023 بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه ، وتضم 9 فصول دراسية ، ومقامة على مساحة 12.5 ألف م2 بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة لأبناء القرى ، وتمثل المدرسة إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بمشروع وادى الصعايدة حيث تخدم أبناء 6 قرى هى السماحة ، والأشراف ، والشهامة ، وعمرو بن العاص ، والإيمان ، والنمو .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

حياة كريمة

وأسهمت بشكل مباشر فى إستكمال منظومة التعليم المختلفة داخل المشروع فى ظل توافر مدارس للتعليم الإبتدائى والإعدادى والفنى .

وقد أشاد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى قطاع التعليم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بما يؤكد على أن الإستثمار فى التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين ، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

مؤكدين على أهمية مثل هذه المدارس فى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء القرى ودعم مسيرة التنمية الشاملة داخل محافظة أسوان ، وعقب ذلك قام وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان بتفقد معدات الميكنة الزراعية الخاصة بمزارعى المشروع .