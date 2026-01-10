قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية
ياسمين الجيلاني تكشف مفاجأة حول جنسيتها.. تفاصيل
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026
بعد انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.. روبيو: واشنطن لن تدير ظهرها للعالم
وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حياة كريمة.. وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يختتمون زيارتهم لمشروع وادى الصعايدة بقرية الشهامة

زيارة ميدانية
زيارة ميدانية
محمد عبد الفتاح

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، و علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو بزيارة مدرسة الشهامة الثانوية المشتركة بقرية الشهامة. 

وتم إنشاء المدرسة عام 2023 بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه ، وتضم 9 فصول دراسية ، ومقامة على مساحة 12.5 ألف م2 بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة لأبناء القرى ، وتمثل المدرسة إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بمشروع وادى الصعايدة حيث تخدم أبناء 6 قرى هى السماحة ، والأشراف ، والشهامة ، وعمرو بن العاص ، والإيمان ، والنمو .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " . 

حياة كريمة 

وأسهمت بشكل مباشر فى إستكمال منظومة التعليم المختلفة داخل المشروع فى ظل توافر مدارس للتعليم الإبتدائى والإعدادى والفنى .

وقد أشاد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى قطاع التعليم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بما يؤكد على أن الإستثمار فى التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين ، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

مؤكدين على أهمية مثل هذه المدارس فى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء القرى ودعم مسيرة التنمية الشاملة داخل محافظة أسوان ، وعقب ذلك قام وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان بتفقد معدات الميكنة الزراعية الخاصة بمزارعى المشروع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

ترشيحاتنا

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد