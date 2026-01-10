قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرا التخطيط والزراعة: قرية السماحة بأسوان نموذج رائد في التمكين الاقتصادي للمرأة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد عبد الفتاح

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء موسعا مع سيدات قرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو ، وذلك بالنادي النسائى بالقرية. 

وحضر اللقاء ممثلى مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، وقيادات وزارات التخطيط والزراعة ومحافظة أسوان. 

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلى حول المشروعات التنموية التى تم تنفيذها لصالح سيدات قرية السماحة بإعتبارها نموذجاً فريداً لمجتمع نسائى متكامل يضم الأرامل والمطلقات المعيلات ، ويهدف إلى تمكينهن إقتصادياً وتحقيق الإستقلال المعيشى لهن ولأسرهن.

وبلغ عدد المستفيدات من المشروعات نحو 313 أسرة، وفى عام 2000 تم تخصيص منزل و6 أفدنة لكل أسرة بما أتاح للسيدات تنفيذ أنشطة زراعية متنوعة شملت الزراعات التقليدية مثل القمح والكركديه والذرة الشامية ، بالإضافة إلى قيامهن بتنفيذ العديد من المشغولات والحرف اليدوية بما يسهم فى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الإستدامة الإقتصادية لهن. 

وتم استعراض الدعم المقدم من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" ممثلاً فى مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) منذ عام 2017 ، والذى شمل تقديم منح غير مستردة للسيدات تضمنت تسليم نحو 200 رأس من الأبقار، و500 رأس من الأغنام فى إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة. 

جولة 

وتناول اللقاء الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة لمواجهة أبرز التحديات التى واجهت هذا المجتمع النسائى ، وفي مقدمتها إرتفاع منسوب المياه الجوفية حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين المصارف الزراعية ، وهو ما أسهم بشكل مباشر فى خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين جودة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاجية. 

وأكد وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان، حرص الدولة على دعم مشروعات التمكين الإقتصادى للمرأة الريفية ، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مشيدين بنموذج قرية السماحة كأحد النماذج الرائدة لسيدات أسوان اللاتى جسدن قصص كفاح مشرفة، وتعكس فى نفس الوقت نجاح التكامل بين جهود الدولة وشركاء التنمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بصعيد مصر.

وأكد محافظ أسوان، أن المحافظة تولى اهتمام خاص بدعم المجتمعات المنتجة وتمكين المرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة وتحقيق عوائدها الإيجابية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مركز الأزهر

الأزهر للفتوى: استغلال الأزمات ورفع الأسعار جشع محرم واعتداء على مقاصد الشريعة

الإسراء والمعراج

ماذا رأى النبي في رحلة الإسراء والمعراج؟ احذر من ذنوب تظنها بسيطة ولكن عقابها شديد

دار الإفتاء

هل يجوز تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بعبادات محددة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد