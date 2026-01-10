وزيرا التخطيط والزراعة: قرية السماحة بأسوان نموذج رائد في التمكين الاقتصادي للمرأة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء موسعا مع سيدات قرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو ، وذلك بالنادي النسائى بالقرية.

وحضر اللقاء ممثلى مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، وقيادات وزارات التخطيط والزراعة ومحافظة أسوان.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلى حول المشروعات التنموية التى تم تنفيذها لصالح سيدات قرية السماحة بإعتبارها نموذجاً فريداً لمجتمع نسائى متكامل يضم الأرامل والمطلقات المعيلات ، ويهدف إلى تمكينهن إقتصادياً وتحقيق الإستقلال المعيشى لهن ولأسرهن.

وبلغ عدد المستفيدات من المشروعات نحو 313 أسرة، وفى عام 2000 تم تخصيص منزل و6 أفدنة لكل أسرة بما أتاح للسيدات تنفيذ أنشطة زراعية متنوعة شملت الزراعات التقليدية مثل القمح والكركديه والذرة الشامية ، بالإضافة إلى قيامهن بتنفيذ العديد من المشغولات والحرف اليدوية بما يسهم فى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الإستدامة الإقتصادية لهن.

وتم استعراض الدعم المقدم من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" ممثلاً فى مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) منذ عام 2017 ، والذى شمل تقديم منح غير مستردة للسيدات تضمنت تسليم نحو 200 رأس من الأبقار، و500 رأس من الأغنام فى إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

وتناول اللقاء الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة لمواجهة أبرز التحديات التى واجهت هذا المجتمع النسائى ، وفي مقدمتها إرتفاع منسوب المياه الجوفية حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين المصارف الزراعية ، وهو ما أسهم بشكل مباشر فى خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين جودة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان، حرص الدولة على دعم مشروعات التمكين الإقتصادى للمرأة الريفية ، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مشيدين بنموذج قرية السماحة كأحد النماذج الرائدة لسيدات أسوان اللاتى جسدن قصص كفاح مشرفة، وتعكس فى نفس الوقت نجاح التكامل بين جهود الدولة وشركاء التنمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بصعيد مصر.

وأكد محافظ أسوان، أن المحافظة تولى اهتمام خاص بدعم المجتمعات المنتجة وتمكين المرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة وتحقيق عوائدها الإيجابية .