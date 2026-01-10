وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان فى زيارة لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدى وصولهما إلى مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها لخدمة الأهالى ودعم القطاع الزراعى.

جولة



جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت تفقد أعمال تبطين المساقى بالخرسانة المسلحة المدعمة بالفايبر بطول 10 كم بمنطقة وادى الصعايدة بقرية عمرو بن العاص، التابعة لمشروع وادى الصعايدة، حيث تم الوقوف على نسب التنفيذ ودور المشروع فى ترشيد مياه الرى وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

تابع الوزيران ومحافظ أسوان تفقد المصرف الزراعى الذى يخدم قريتى الأشراف والسماحة، بما يسهم فى تحسين الصرف الزراعى والحفاظ على الأراضى الزراعية، كما شهدا مؤتمر تسليم معدات زراعية حديثة لدعم المزارعين ورفع الإنتاجية.

واصلت الجولة بزيارة النادى النسائى بقرية السماحة، حيث تم التعرف على الأنشطة المقدمة ودورها فى تمكين المرأة ودعم الأسر، ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة بالقرية.

شملت الجولة تفقد وحدات الطاقة الشمسية الخاصة بالرى بقرية الشهامة، والتى تهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الزراعة.

اختتمت الجولة بتفقد مدرسة التعليم الثانوى بقرية الشهامة، للاطلاع على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة والوقوف على احتياجات المدرسة، فى إطار دعم منظومة التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية بالمناطق الريفية.