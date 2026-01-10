قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى أسوان

امتحانات
امتحانات
محمد عبد الفتاح

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمحافظة أسوان، حيث يؤدى 269 ألفا و705 طلاب وطالبات الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وسط تعليمات مشددة بالتصدى لمحاولات الغش ومنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

امتحانات

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أن الامتحانات تستمر حتى الخميس ١٥ يناير لصفوف التعليم العام، وحتى الأربعاء ٢١ يناير لبعض صفوف التعليم الفنى وفق الجداول المعتمدة.

وأشار، إلى أن عدد الطلاب ١٥٠ ألفًا و٣٤٣ تلميذًا بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و٦٧ ألفًا و٩١٤ طالبًا بالصفين الأول والثانى الإعدادى، و١٧ ألفًا و١٦٧ طالبًا بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، إلى جانب ١٢١٧ طالبًا بمدارس التربية الخاصة، و٢٢٦٤ دارسًا بالتعليم المجتمعى، و٣٠ ألفًا و٨٠٠ طالب بصفوف نقل التعليم الفنى بمختلف أنظمته وشعبه.

وأوضح وكيل الوزارة أنه عُقدت سلسلة اجتماعات مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات، حيث جرى التشديد على الانتهاء من أعمال النظافة وفرش اللجان، وتجهيز قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، ودعم الكنترولات بكافة المستلزمات، مع التأكيد على أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

