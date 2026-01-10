محافظ أسوان يهنئ بناة السد العالى والعاملين به بمناسبة مرور 66 عاما على إنشائه

هنأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بناة السد العالى والعاملين به بمناسبة مرور ٦٦ عاما على بناء "السد العالي"، هذا الصرح العظيم، والذى يعد أعظم مشروع تنموي فى القرن العشرين حيث يعتبر نموذج لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة .

السد العالى

وأكد المحافظ على أن السد العالي هو رمز للتنمية المستدامة في مصر، وهو أحد أهم مشروعات الجيل الثاني للمياه، الذى تحرص الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري على تطويره بشكل دائم لضمان كفاءة تشغيله واستدامة أدائه لمهامه الحيوية فى خدمة المصريين.