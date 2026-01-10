وزير الزراعة يساعد مزارع بوادى الصعايدة بأسوان منزله مهدد بالإنهيار

تفقد وزيرا الزراعة والتخطيط ومحافظ أسوان، قرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو محافظة أسوان، ضمن جولة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية بالمنطقة.

جانب من الجولة

وأثناء زيارة الوفد، للنادى النسائى بقرية السماحة، وقف أحد المزارعين يدعى "محمود" ليطالب الوفد الزائر بحل مشكلة تعرض منزله للانهيار، وعندما طالبه وزير الزراعة بكتابة رقمه أجابه المزارع أنه لا يجيد القراءة والكتابة، فقال له الوزير: "هات تليفونك وأنا أسجل الرقم".

واستقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدى وصولهما إلى مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها لخدمة الأهالى ودعم القطاع الزراعى.