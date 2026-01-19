قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
اقتصاد

مياه الجيزة : أهمية الالتزام بجداول الصيانة الدورية لمحطات صرف البراجيل وكفر حكيم

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية شملت عدداً من المواقع الحيوية، للوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة تفقد رافع مياه شبرامنت بمركز أبو النمرس، والذي يعمل بطاقة تصريف 80 لتراً/ثانية وبضغط تشغيل 6 بار، ويخدم مناطق شبرامنت، فرع كامل، عزبة جحا، وعزبة محمد إبراهيم.

كما تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة فرع خدمة العملاء بشبرامنت، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل: سداد الفواتير، والتعاقدات على مياه الشرب والصرف الصحي، وتسجيل قراءات العدادات، وإعادة فتح المياه، وخدمة حبس المياه، واستخراج شهادة بيانات، والاستعلام عن فواتير الاستهلاك، ونقل ملكية الاشتراك، وتصحيح الاسم أو العنوان، واستبدال قطر الوصلة أو العداد، حيث يخدم الفرع مناطق زاوية أبو مسلم، نزلة الأشطر، الحرانية، شبرامنت، عزبة سلطان.

كما شملت الجولة تفقد محطة رفع صرف صحي البراجيل، والتي تعمل بطاقة فعلية تصل إلى 26 ألف م³/يوم، وتخدم منطقة البراجيل، حيث تم التأكيد على انتظام التشغيل ورفع كفاءة الأداء لضمان استمرارية الخدمة.

واختتم المهندس محمد حفناوي جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي كفر حكيم، والتي تخدم قريتي كفر حكيم وكومبرة بمركز كرداسة، بطاقة تصريف تبلغ 9234 م³/يوم وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ 1100 م²، بالإضافة إلى شبكات الانحدار بطول 22 كم.

وأكد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية الالتزام بجداول الصيانة الدورية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل المستمر على تحسين مستوى الخدمات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين بمحافظة الجيزة.
 

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

