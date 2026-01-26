قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه القاهرة تفوز بـ جائزة مصر للتميز الحكومي عن مركز خدمة عملاء مصر الجديدة

آية الجارحي

 أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن فوز مركز خدمة عملاء "مصر الجديدة" بالمركز الأول كأفضل مركز خدمة عملاء على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  ضمن فعاليات "جائزة مصر للتميز الحكومي".

في إنجاز مؤسسي جديد يعكس ريادة شركة مياه الشرب بالقاهرة في تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية.

​تكريم رفيع المستوى
​وتسلم درع التكريم من دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، السيد اللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك بالإنابة عن المهندس مصطفى الشيمي.

​استراتيجية التميز والجودة

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لاستراتيجية الشركة في ​تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال تبني معايير الجودة العالمية في إدارة مراكز الخدمة.

​التحول الرقمي

تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة لضمان رضا المواطنين.
الاستثمار في العنصر البشري: تدريب الكوادر البشرية على أحدث أساليب التواصل وخدمة العملاء.

دور الجائزة في التطوير الوطني 


تُمثل "جائزة مصر للتميز الحكومي" ركيزة أساسية لتحفيز روح التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز داخل الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جهاز إداري كفء وفعّال يضع تطلعات المواطن في مقدمة أولوياته.

