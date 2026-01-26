قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التطوير الحكومي بالإمارات: جائزة مصر للتميز الحكومي صنعت لغة جديدة للأداء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

قالت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة:"يشرفني أن أكون معكم اليوم في محطة جديدة في مسيرة الشراكة الإيجابية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية  والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي".

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة؛ الذي يعقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

وأضافت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، :"اليوم نلتقي في أرض الحضارة وموطن الريادة جمهورية مصر العربية، لنحتفي معا بالتميز الحكومي، تميز لا يقاس بعدد الجوائز ولكن يقاس بالأثر، تميز يؤمن بأولوية صناعة الإنسان والاستثمار في مستقبله، كونه المحرك الأول والحقيقي للتنمية والطريق لإحداث فرق ملموس ومستدام في حياة المجتمعات".

وأعربت عن تقديرها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه للحفل وتكريمه للفائزين ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة المصرية لمسيرة التميز والتحديث الحكومي، كما تقدمت بالشكر للدكتورة رانيا المشاط وفريق عمل الوزارة على دعمهم المستمر لكافة محاور الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين مؤكدة أن جائزة مصر للتميز الحكومي ليست مجرد تكريم، بل هي رسالة مؤثرة وواضحة بأن مصر تؤمن بأن أفضل ما يقدم للإنسان هو حكومة تتقن وتبتكر وتتحسن كل يوم.

وأكدت أن جائزة مصر للتميز الحكومي صنعت لغة جديدة للأداء بمعايير واضحة ونتائج قابلة للقياس وتجارب ناجحة تلهم وتعمم ولأن القيادة في جمهورية مصر العربية جعلت التميز خيارا استراتيجيا لا حدثا موسميا انعكس هذا الدعم في تطوير الممارسات الحكومية من تحسين رحلة المتعامل إلى تسريع الإجراءات وتبني الحلول الرقمية والاستثمار في الإنسان بوصفه أهم أصول الدولة.

وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية في التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين جسدت منذ توقيعها على مدى ثمان سنوات رؤى دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها بتأسيس نموذج عربي مشترك في العمل الحكومي، يستند إلى أفضل المعايير، ويرتكز على الكفاءة وصناعة الأثر، وعلى مدى هذه السنوات ترجمت الشراكة إلى زيارات متبادلة ومشاريع مشتركة ومبادرات عملية جسدت نهجا راسخا تتشاركه الإمارات ومصر في بناء الجسور وتعزيز التعاون والبناء على مسيرة طويلة من العلاقات المتميزة محورها العمل من أجل بناء الإنسان وجودة حياته في البلدين الشقيقين، ومن هذه الرؤية المشتركة انطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2018 ليست كمحرك وطني لدعم تطوير منظومة العمل الحكومي، مضيفةً:"ونفخر في دولة الإمارات أن نكون جزءا من هذه الرحلة وداعما  لها ، فشراكتنا تمتد إلى ما هو أبعد من هذه المحاور، ونتطلع إلى مواصلة التعاون البناء ، وإلى اللقاء بكم في القمة العالمية للحكومات 2026، في فبراير المقبل لإطلاق مراحل جديدة من العمل المشترك، واختتمت كلمتها، بالمباركة لمصر على هذا الإنجاز الجديد وهنأت الفائزين بالجائزة على التكريم المستحق ، وقدمت الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح جائزة مصر للتميز الحكومي".

الإمارات جوائز مصر للتميز الحكومي العمل الحكومي الممارسات الحكومية

